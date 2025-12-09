Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
18:30
ОлимпиакосНе начат
Бавария
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Юнион
23:00
МарсельНе начат
Тоттенхэм
23:00
СлавияНе начат
Аталанта
23:00
ЧелсиНе начат
ПСВ
23:00
АтлетикоНе начат
Интер
23:00
ЛиверпульНе начат
Монако
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
АйнтрахтНе начат

Сычев считает, что Батраков готов к Европе

Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычев оценил готовность полузащитника команды Алексея Батракова к переходу в европейский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
"Да, он готов. Второй сезон у Алексея проходит спокойно, он постоянно прибавляет. Батраков — лидер, очень зрелый по всем компонентам игры. Это показатель игрока высокого уровня. Российским болельщикам, конечно, хотелось бы, чтобы он еще поиграл в России, но, если поступит серьезное предложение, его переход будет логичным. Уверен, что Батраков останется в "Локомотиве" до лета", — передает слова Сычева Metaratings.

В первой части сезона 2025/2026 Алексей Батраков провел за "Локо" 23 матча, в которых забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач. Контракт полузащитника с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 23 млн евро.

