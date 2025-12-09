Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
18:30
ОлимпиакосНе начат
Бавария
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Юнион
23:00
МарсельНе начат
Тоттенхэм
23:00
СлавияНе начат
Аталанта
23:00
ЧелсиНе начат
ПСВ
23:00
АтлетикоНе начат
Интер
23:00
ЛиверпульНе начат
Монако
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
АйнтрахтНе начат

Батраков рассказал, почему дал пробить пенальти Воробьеву в матче с "Сочи"

Футболист московского "Локомотива" Алексей Батраков объяснил, почему уступил право пробить пенальти Дмитрию Воробьеву в матче с "Сочи".
Фото: ФК "Локомотив"
"Дима после травмы начал играть, несколько матчей не забивал. И для уверенности, для хорошего настроения перед отпуском я дал ему право пробить, тем более я уже забил гол в матче", - сказал Батраков "Матч ТВ".

Матч между московским "Локомотивом" и "Сочи" состоялся 7 декабря на стадионе "Фишт". Встреча завершилась победой "железнодорожников" со счетом 4:2. За "Сочи" мячи забили Мартин Крамарич и Франсуа Камано. За московский клуб дубль оформил Александр Руденко, также голы забили Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев.

На данный момент "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. "Сочи" располагается на 16-й строчке с 9-ю баллами в своем активе.

