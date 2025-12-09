"Дима после травмы начал играть, несколько матчей не забивал. И для уверенности, для хорошего настроения перед отпуском я дал ему право пробить, тем более я уже забил гол в матче", - сказал Батраков "Матч ТВ".
Матч между московским "Локомотивом" и "Сочи" состоялся 7 декабря на стадионе "Фишт". Встреча завершилась победой "железнодорожников" со счетом 4:2. За "Сочи" мячи забили Мартин Крамарич и Франсуа Камано. За московский клуб дубль оформил Александр Руденко, также голы забили Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев.
На данный момент "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. "Сочи" располагается на 16-й строчке с 9-ю баллами в своем активе.
Батраков рассказал, почему дал пробить пенальти Воробьеву в матче с "Сочи"
Фото: ФК "Локомотив"