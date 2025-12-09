Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
18:30
ОлимпиакосНе начат
Бавария
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Юнион
23:00
МарсельНе начат
Тоттенхэм
23:00
СлавияНе начат
Аталанта
23:00
ЧелсиНе начат
ПСВ
23:00
АтлетикоНе начат
Интер
23:00
ЛиверпульНе начат
Монако
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
АйнтрахтНе начат

Футболист "Балтики" назвал лучшего игрока в первой части сезона РПЛ

Футболист калининградской "Балтики" Владислав Саусь назвал полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна лучшим игроком первой части сезона РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Лучший игрок, по моему мнению, Сперцян", - сказал Саусь "Матч ТВ".

Эдуард Сперцян выступает за "Краснодар" с лета 2021 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 25 матчей, забил 9 голов и отдал 13 голевых передач.

На данный момент "быки" занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков в 18-ти встречах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится