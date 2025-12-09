Футболист "Балтики" назвал лучшего игрока в первой части сезона РПЛ

"Лучший игрок, по моему мнению, Сперцян", - сказал Саусь "Матч ТВ".
Эдуард Сперцян выступает за "Краснодар" с лета 2021 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 25 матчей, забил 9 голов и отдал 13 голевых передач.
На данный момент "быки" занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков в 18-ти встречах.
Футболист калининградской "Балтики" Владислав Саусь назвал полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна лучшим игроком первой части сезона РПЛ.
