Кайрат
0 - 1 0 1
ОлимпиакосЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Юнион
2 - 3 2 3
МарсельЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
СлавияЗавершен
Аталанта
2 - 1 2 1
ЧелсиЗавершен
ПСВ
2 - 3 2 3
АтлетикоЗавершен
Интер
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
ГалатасарайЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
АйнтрахтЗавершен

Булыкин: то, что Тедеев и Дзюба сделали с "Акроном", заслуживает уважения

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре "Акрона" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- То, что Тедеев и Дзюба сделали с "Акроном", заслуживает уважения. Они были в конце таблицы в начале сезона, сейчас идут в середине, молодцы. Видно, что есть работа тренера, коллектив и игра, - сказал Булыкин "Матч ТВ".

Артем Дзюба перешел в "Акрон" осенью 2024 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах РПЛ, забив 5 мячей и отдав 4 результативные передачи.

На данный момент подопечные Заурбека Тедеева идут на девятом месте в таблице с 21 очком.

