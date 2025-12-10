Булыкин: то, что Тедеев и Дзюба сделали с "Акроном", заслуживает уважения

- То, что Тедеев и Дзюба сделали с "Акроном", заслуживает уважения. Они были в конце таблицы в начале сезона, сейчас идут в середине, молодцы. Видно, что есть работа тренера, коллектив и игра, - сказал Булыкин "Матч ТВ".
Артем Дзюба перешел в "Акрон" осенью 2024 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах РПЛ, забив 5 мячей и отдав 4 результативные передачи.
На данный момент подопечные Заурбека Тедеева идут на девятом месте в таблице с 21 очком.
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре "Акрона" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"