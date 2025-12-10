Полузащитник "Локо": мы Баринова очень любим и ждем на следующую часть чемпионата

"Слухи просто так не возникают. Но напрямую мы у Баринова ничего не спрашивали. Это его личное дело. Скажу только, что мы все Диму очень любим и ждем на сборы и следующую часть чемпионата", — приводит слова Карпукаса "Известия".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Баринов не планирует продлевать контракт с "Локомотивом" и намерен перейти в ЦСКА. Действующее трудовое соглашение полузащитника с московским клубом рассчитано до конца сезона-2025/26.
Баринов является воспитанником академии железнодорожников и выступает в основном составе с 2015 года. В текущем сезоне он вышел на поле в 24 матчах во всех турнирах, записав на свой счет три гола и семь результативных передачи. "Локомотив" завершил осенью часть сезона РПЛ на третьем месте с 37 очками.
