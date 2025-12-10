Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

Полузащитник "Локо": мы Баринова очень любим и ждем на следующую часть чемпионата

Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас прокомментировал слухи о возможном переходе капитана команды Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
"Слухи просто так не возникают. Но напрямую мы у Баринова ничего не спрашивали. Это его личное дело. Скажу только, что мы все Диму очень любим и ждем на сборы и следующую часть чемпионата", — приводит слова Карпукаса "Известия".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Баринов не планирует продлевать контракт с "Локомотивом" и намерен перейти в ЦСКА. Действующее трудовое соглашение полузащитника с московским клубом рассчитано до конца сезона-2025/26.

Баринов является воспитанником академии железнодорожников и выступает в основном составе с 2015 года. В текущем сезоне он вышел на поле в 24 матчах во всех турнирах, записав на свой счет три гола и семь результативных передачи. "Локомотив" завершил осенью часть сезона РПЛ на третьем месте с 37 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится