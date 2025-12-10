Весенняя часть сезона в РПЛ начнется 27 февраля
Пресс-служба РПЛ опубликовала расписание с 19-го по 22-й тур чемпионата России.
Первый матч 19-го тура Российской Премьер-лиги состоится 27 февраля 2026 года. В этот день "Зенит" примет "Балтику" в Санкт-Петербурге.
Напомним, после завершения осенней части сезона-2025/26 лидером турнирной таблицы является "Краснодар". Команда Мурада Мусаева набрала 40 очков за 18 туров чемпионата России. "Зенит" уступает одно очко и на данный момент идет на втором месте. Первую тройку замыкает "Локомотив", набравший 37 очков.