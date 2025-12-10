Матчи Скрыть

Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

Весенняя часть сезона в РПЛ начнется 27 февраля

Пресс-служба РПЛ опубликовала расписание с 19-го по 22-й тур чемпионата России.


Первый матч 19-го тура Российской Премьер-лиги состоится 27 февраля 2026 года. В этот день "Зенит" примет "Балтику" в Санкт-Петербурге.

Напомним, после завершения осенней части сезона-2025/26 лидером турнирной таблицы является "Краснодар". Команда Мурада Мусаева набрала 40 очков за 18 туров чемпионата России. "Зенит" уступает одно очко и на данный момент идет на втором месте. Первую тройку замыкает "Локомотив", набравший 37 очков.

