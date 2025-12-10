Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

Гендиректор "Спартака" ответил, болел ли он за ЦСКА

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов прокомментировал слухи о том, что он болел за ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
"У меня все очень просто: ко мне обратились люди, с которыми я работал в "Лукойле" 10 лет. Они доверяют мне, я доверяю им. Они знают, что я безумно люблю футбол. Никакой биполярочки у меня нет. Я прекрасно, какие у клуба цели, понимаю мои задачи в этой связи. И мои юношеские-молодежные какие-то еще пристрастия мне совершенно не мешают работать на благо клуба", – приводит слова Некрасова "Спорт-Экспресс".

Сергей Некрасов был назначен на должность генерального директора красно-белых в октябре, сменив Олега Малышева, который занимал этот пост с июня 2023 года. С 2001 года Некрасов работал в структуре "Лукойла". С 2011 года он занимал должность первого вице-президента "Газпромбанка".

После назначения Некрасова в "Спартаке" сообщалось, что ранее он являлся болельщиком ЦСКА. В сети опубликованы фотографии функционера в шарфе красно-синих.

