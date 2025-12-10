Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

Гершкович выделил лучших тренеров РПЛ в 2025 году

Чемпион СССР, председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович выделил лучших тренеров Российской Премьер-Лиги в 2025 году.
Фото: РФС
"Хорошую работу в "Краснодаре" провел Мусаев, а в "Балтике" — Талалаев. Главное — умение тренера создать коллектив и грамотно им управлять. Вот это у Талалаева просматривается красной строкой. Миша Галактионов тоже очень хорошо работает в "Локомотиве". В общем, приятно, что это российские ребята", — передает слова Гершковича "Матч ТВ".

По итогам первой части чемпионата России сезона 2025/2026 в топ-5 команд РПЛ входят "Краснодар" (40 очков), "Зенит" (39 очков), "Локомотив" (37 очков), ЦСКА (36 очков) и "Балтика" (35 очков). Второй отрезок сезона начнется в конце февраля 2026 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится