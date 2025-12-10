"Хорошую работу в "Краснодаре" провел Мусаев, а в "Балтике" — Талалаев. Главное — умение тренера создать коллектив и грамотно им управлять. Вот это у Талалаева просматривается красной строкой. Миша Галактионов тоже очень хорошо работает в "Локомотиве". В общем, приятно, что это российские ребята", — передает слова Гершковича "Матч ТВ".
По итогам первой части чемпионата России сезона 2025/2026 в топ-5 команд РПЛ входят "Краснодар" (40 очков), "Зенит" (39 очков), "Локомотив" (37 очков), ЦСКА (36 очков) и "Балтика" (35 очков). Второй отрезок сезона начнется в конце февраля 2026 года.
Гершкович выделил лучших тренеров РПЛ в 2025 году
Чемпион СССР, председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович выделил лучших тренеров Российской Премьер-Лиги в 2025 году.
Фото: РФС