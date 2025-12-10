Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

Президент "Динамо" Мх рассказал о поиске нового главного тренера команды

Гаджи Гаджиев, президент махачкалинского "Динамо", рассказал, как проходят поиски нового главного тренера команды.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Хасанби Биджиев покинул "Динамо" после поражения от "Пари НН" (0:1) в 18 туре Российской Премьер-Лиги.

"Клуб занимается поиском нового главного тренера, но сказать конкретнее сейчас сложно. Нельзя сказать, что видны кандидаты, но какие-то ориентиры есть. "Динамо" пока не вступало в диалог ни с кем", — сказал Гаджиев "Чемпионату".

После 18 туров "Динамо" Махачкала с 15 очками располагается на 13-м месте турнирной таблицы РПЛ.

Хасанби Биджиев возглавлял махачкалинцев с февраля 2024 года. Под его руководством команда провела 78 официальных матчей, в которых одержала 25 побед, 20 раз сыграла вничью и потерпела 33 поражения. В сезоне 2023/2024 "Динамо" заняло второе место в Первой лиге и впервые в своей истории вышло в Премьер-Лигу, где проводит второй сезон.

