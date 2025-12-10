Президент "Динамо" Мх рассказал о поиске нового главного тренера команды

Хасанби Биджиев покинул "Динамо" после поражения от "Пари НН" (0:1) в 18 туре Российской Премьер-Лиги.
"Клуб занимается поиском нового главного тренера, но сказать конкретнее сейчас сложно. Нельзя сказать, что видны кандидаты, но какие-то ориентиры есть. "Динамо" пока не вступало в диалог ни с кем", — сказал Гаджиев "Чемпионату".
После 18 туров "Динамо" Махачкала с 15 очками располагается на 13-м месте турнирной таблицы РПЛ.
Хасанби Биджиев возглавлял махачкалинцев с февраля 2024 года. Под его руководством команда провела 78 официальных матчей, в которых одержала 25 побед, 20 раз сыграла вничью и потерпела 33 поражения. В сезоне 2023/2024 "Динамо" заняло второе место в Первой лиге и впервые в своей истории вышло в Премьер-Лигу, где проводит второй сезон.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала