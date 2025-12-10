Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

Деменко поделился мнением о турнирном положении "Краснодара"

Бывший футболист "Краснодара" Максим Деменко подвел итог первой части сезона 2025/2026 в исполнении команды.
Фото: ФК "Краснодар"
После 18 туров "быки" с 40 очками лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на одно очко.

"Думаю, четыре лидирующих клуба имеют равные шансы в "золотой гонке". Если бы не удаление у ЦСКА в последнем матче, неизвестно, как бы все повернулось, и на каком месте сейчас бы шел "Краснодар". А так "быки" на первом месте, но одно очко — не то преимущество, с которым можно уверенно смотреть в будущее", — передает слова Деменко "Евро-Футбол.Ру".

"Краснодар" является действующим чемпионом России. РПЛ вернется после перерыва в конце февраля 2026 года. В 19 туре "Краснодар" сыграет дома с "Ростовом" (11-е место, 21 очко).

