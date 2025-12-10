После 18 туров "быки" с 40 очками лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на одно очко.
"Думаю, четыре лидирующих клуба имеют равные шансы в "золотой гонке". Если бы не удаление у ЦСКА в последнем матче, неизвестно, как бы все повернулось, и на каком месте сейчас бы шел "Краснодар". А так "быки" на первом месте, но одно очко — не то преимущество, с которым можно уверенно смотреть в будущее", — передает слова Деменко "Евро-Футбол.Ру".
"Краснодар" является действующим чемпионом России. РПЛ вернется после перерыва в конце февраля 2026 года. В 19 туре "Краснодар" сыграет дома с "Ростовом" (11-е место, 21 очко).
Деменко поделился мнением о турнирном положении "Краснодара"
Бывший футболист "Краснодара" Максим Деменко подвел итог первой части сезона 2025/2026 в исполнении команды.
