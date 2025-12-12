"Мы, естественно, смотрели результаты матчей. Не просто результаты, а что происходило на поле, что творилось в раздевалке, каким образом проходили тренировки, какие у кого были приоритеты. Сложно сказать, что было бы, если бы это случилось раньше. Но уверен, что если бы этого не произошло перед матчами с ЦСКА и "Локомотивом", болельщики не увидели ту игру, в сторону которой клуб хочет двигаться", — приводит слова Некрасова "Матч ТВ".
Деян Станкович возглавлял "Спартак" с лета 2024 года. Он покинул команду 11 ноября 2025 года. После ухода сербского специалиста исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов, под руководством которого красно-белые провели четыре матча. "Спартак" одержал две победы в двух московских дерби подряд, потерпел одно поражение и один раз сыграл вничью.
На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. За 18 туров РПЛ "Спартак" набрал 29 очков.
В "Спартаке" ответили, почему Станкович ушел за четыре матча до зимней паузы
Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов ответил, как принималось решение об увольнении экс-главного тренера команды Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"