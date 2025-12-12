Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
22:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Анже
22:45
НантНе начат

В "Спартаке" ответили, почему Станкович ушел за четыре матча до зимней паузы

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов ответил, как принималось решение об увольнении экс-главного тренера команды Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Мы, естественно, смотрели результаты матчей. Не просто результаты, а что происходило на поле, что творилось в раздевалке, каким образом проходили тренировки, какие у кого были приоритеты. Сложно сказать, что было бы, если бы это случилось раньше. Но уверен, что если бы этого не произошло перед матчами с ЦСКА и "Локомотивом", болельщики не увидели ту игру, в сторону которой клуб хочет двигаться", — приводит слова Некрасова "Матч ТВ".

Деян Станкович возглавлял "Спартак" с лета 2024 года. Он покинул команду 11 ноября 2025 года. После ухода сербского специалиста исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов, под руководством которого красно-белые провели четыре матча. "Спартак" одержал две победы в двух московских дерби подряд, потерпел одно поражение и один раз сыграл вничью.

На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. За 18 туров РПЛ "Спартак" набрал 29 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится