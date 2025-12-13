Писарев: много проблем сборной России выявили Перу и Чили

"Очень хорошо, благодарность РФС за этих двух соперников (Чили и Перу), которые и выявили очень много проблем. Чем больше таких будет матчей, тем лучше", — приводит слова Писарева "Матч ТВ".
В ноябре сборная России провела два товарищеских матча. В Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина вничью сыграла с Перу со счетом 1:1. Единственный гол в составе россиян забил Александр Головин. В следующей встрече в Сочи национальная команда потерпела поражение от Чили со счетом 0:2.
Всего осенью 2025 года сборная России провела шесть товарищеских матчей. Помимо Перу и Чили, национальная команда встретилась с Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0).
Тренер сборной России Николай Писарев высказался об осенних товарищеских матчах национальной команды с Перу и Чили.
