Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
16:00
ВаленсияНе начат
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
17:00
КремонезеНе начат
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
ГамбургНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Писарев: много проблем сборной России выявили Перу и Чили

Тренер сборной России Николай Писарев высказался об осенних товарищеских матчах национальной команды с Перу и Чили.
Фото: РФС
"Очень хорошо, благодарность РФС за этих двух соперников (Чили и Перу), которые и выявили очень много проблем. Чем больше таких будет матчей, тем лучше", — приводит слова Писарева "Матч ТВ".

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча. В Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина вничью сыграла с Перу со счетом 1:1. Единственный гол в составе россиян забил Александр Головин. В следующей встрече в Сочи национальная команда потерпела поражение от Чили со счетом 0:2.

Всего осенью 2025 года сборная России провела шесть товарищеских матчей. Помимо Перу и Чили, национальная команда встретилась с Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0).

