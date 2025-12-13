Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Атлетико
16:00
ВаленсияНе начат
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Торино
17:00
КремонезеНе начат
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Санкт-Паули
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
ГамбургНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

"Зенит" доказал, что сильнее своих конкурентов". Экс-игрок клуба - о раскладах в РПЛ

Бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин считает, что сине-бело-голубые должны выиграть чемпионат России в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
"Мне кажется, что победителем чемпионата России должен стать петербургский "Зенит". Команда Сергея Семака полностью сбалансирована. "Зенит" очень хорошо играет со своими прямыми конкурентами. Да, где-то недобрали очки в других матчах, но "Зенит" доказал, что сильнее своих конкурентов", — приводит слова Гасилина "Матч ТВ".

"Зенит" завершил осенью часть сезона РПЛ, набрав 39 очков за 18 прошедших туров. Команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице. Лидером на данный момент является действующий чемпион России "Краснодар", в активе которого 40 очков.

Первый матч после зимней паузы "Зенит" проведет дома с "Балтикой". Встреча 19-го тура РПЛ состоится 27 февраля в 19:30 по московскому времени.

