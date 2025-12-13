"Зенит" доказал, что сильнее своих конкурентов". Экс-игрок клуба - о раскладах в РПЛ

"Мне кажется, что победителем чемпионата России должен стать петербургский "Зенит". Команда Сергея Семака полностью сбалансирована. "Зенит" очень хорошо играет со своими прямыми конкурентами. Да, где-то недобрали очки в других матчах, но "Зенит" доказал, что сильнее своих конкурентов", — приводит слова Гасилина "Матч ТВ".
"Зенит" завершил осенью часть сезона РПЛ, набрав 39 очков за 18 прошедших туров. Команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице. Лидером на данный момент является действующий чемпион России "Краснодар", в активе которого 40 очков.
Первый матч после зимней паузы "Зенит" проведет дома с "Балтикой". Встреча 19-го тура РПЛ состоится 27 февраля в 19:30 по московскому времени.
