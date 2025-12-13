В "Ахмате" довольны работой Черчесова

"Ожидания перед чемпионатом были немного другими. Все хотят большего, чем есть — это нормально. Работой Черчесова довольны. Он приходил, когда команда была на последнем месте. Сегодня "Ахмат" в середине турнирной таблицы. У нас есть оптимизм, что весной увидим другую команду", — приводит слова Газзаева "Чемпионат".
Станислав Черчесов стал главным тренером "Ахмата" 6 августа 2025 года, заключив трудовое соглашение с клубом на три года. На тот момент команда потерпела три поражения в РПЛ, не набрав ни одного очка.
На данный момент "Ахмат" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров грозненцы набрали 22 очка.
Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев высказался о работе главного тренера команды Станислава Черчесова.
