Английская премьер-лига

Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Атлетико
16:00
ВаленсияНе начат
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Торино
17:00
КремонезеНе начат
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Санкт-Паули
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
ГамбургНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

В "Ахмате" довольны работой Черчесова

Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев высказался о работе главного тренера команды Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Ахмат"
"Ожидания перед чемпионатом были немного другими. Все хотят большего, чем есть — это нормально. Работой Черчесова довольны. Он приходил, когда команда была на последнем месте. Сегодня "Ахмат" в середине турнирной таблицы. У нас есть оптимизм, что весной увидим другую команду", — приводит слова Газзаева "Чемпионат".

Станислав Черчесов стал главным тренером "Ахмата" 6 августа 2025 года, заключив трудовое соглашение с клубом на три года. На тот момент команда потерпела три поражения в РПЛ, не набрав ни одного очка.

На данный момент "Ахмат" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров грозненцы набрали 22 очка.

