"Учитывая то, что на первом месте "Краснодар", сразу на ум приходят Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Не могу не вспомнить и Алексея Батракова из "Локомотива". Но все-таки именно Сперцян - лучший игрок первой части сезона в РПЛ. Молодец, что отдал 13 результативных передач. Хотя в мое время ассисты вообще не считали почему-то, а я их делал по 20 за сезон", - сказал Мостовой "РБ Спорту".
Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 25 матчей, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 25-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков в 18-ти матчах.
Мостовой назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выбрал полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна лучшим игроком первой половины РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"