Рахимов назвал лучших российских игроков 2025 года

"Кого считаю лучшими российскими футболистами 2025 года? Нужно выделить молодых Батракова и Кисляка", - сказал Рахимов Sport24.
Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 23 матча, забил 15 голов и отдал 6 голевых передач. На данный момент футболист является лучшим бомбардиром чемпионата России.
Матвей Кисляк играет за основной состав ЦСКА с начала января 2024 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 27 встреч, 5 голов и 5 результативных передач.
Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов назвал лучших российских футболистов 2025 года.
Фото: ФК "Локомотив"