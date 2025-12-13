Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
16:00
ВаленсияНе начат
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
17:00
КремонезеНе начат
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
ГамбургНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Рахимов назвал лучших российских игроков 2025 года

Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов назвал лучших российских футболистов 2025 года.
Фото: ФК "Локомотив"
"Кого считаю лучшими российскими футболистами 2025 года? Нужно выделить молодых Батракова и Кисляка", - сказал Рахимов Sport24.

Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 23 матча, забил 15 голов и отдал 6 голевых передач. На данный момент футболист является лучшим бомбардиром чемпионата России.

Матвей Кисляк играет за основной состав ЦСКА с начала января 2024 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 27 встреч, 5 голов и 5 результативных передач.

