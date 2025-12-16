Непомнящий считает, что ЦСКА не хватает Чалова

Напомним, Федор ушел из армейского клуба в греческий ПАОК летом 2024 года за 3 млн евро. Недавно представитель футболиста Шандор Варга заявил, что Чалов некомфортно чувствует себя в ПАОКе и рассматривает вариант с уходом из клуба уже зимой.
"Слова агента Чалова? Федор пригодился бы любой команде РПЛ, но я так понимаю, что он не изменит ЦСКА. Армейцам сейчас как раз не хватает Чалова, у них не все хорошо в нападении", — сказал Непомнящий в беседе с Metaratings.
Федор Чалов является воспитанником ЦСКА. За основную команду красно-синих он выступал с 2016 по 2024 год, провел в ее составе 263 матча, забил 89 мячей и отдал 44 результативные передачи. Чалов является обладателем Суперкубка и Кубка России в составе ЦСКА.
За ПАОК он на данный момент отыграл 61 матч, забил 8 голов и отдал 8 ассистов.
Футбольный тренер Валерий Непомнящий считает, что нападающий Федор Чалов пригодился бы ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА