Президент "Динамо" Мх - о кандидатах на пост тренера: предложили несколько иностранцев

"Нам предложили несколько иностранцев, но надо же знать, кто предлагает, какие достижения есть у специалиста. Но таких, что бы кто-то что-то выиграл… Таких не было. И если пригласить россиянина, о нем все равно будет больше известно, и информация будет относительно точной", - сказал Гаджиев "Матч ТВ".
Напомним, 9 декабря пресс-служба махачкалинского "Динамо" объявила об уходе Хасанби Биджиева с поста главного тренера.
На данный момент клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков в 18-ти матчах. Команда одержала 3 победы, 6 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений в лиге.
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев заявил, что клуб получал предложения о назначении иностранных специалистов на пост главного тренера.
Фото: "Чемпионат"