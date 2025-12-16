По итогам 18 туров "Балтика" с 35 очками располагается на 5-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
"До конца сезона "Балтика" точно останется в топ-6. Но смогут ли они прыгнуть выше? Большой вопрос. Даже если команда останется на шестой строчке, это будет хорошим результатом. Но чтобы они закончили выше, я перспектив не вижу", — передает слова Семенова "Советский спорт".
На данный момент "Балтика" является командой с наименьшим количеством пропущенных мячей в чемпионате: за 18 туров ворота калининградцев поразили всего 7 раз при том, что забила команда 24 мяча.
Чемпионат России вернется после перерыва в конце февраля 2026 года.
Семенов дал прогноз на итоговую позицию "Балтики" в сезоне 2025/26
Бывший защитник "Ахмата" и сборной России Андрей Семенов предположил, как сложится вторая часть сезона 2025/2026 для калининградской "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"