Стал известен самый подорожавший игрок РПЛ по версии Transfermarkt

Стал известен самый подорожавший игрок в РПЛ после обновления рыночных стоимостей футболистов на сайте Transfermarkt.
Фото: ФК ЦСКА
Интернет-портал Transfermarkt повысил рыночную стоимость полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка на 4 миллиона евро. По версии сайта трансферная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

Российский футболист выступает за основную команду "армейцев" с начала 2024 года. В текущем сезоне Кисляк провел за клуб 27 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18-ти матчах.

