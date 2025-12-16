"В прессе появлялась информация, что якобы приезжали скауты, но подтвердить или опровергнуть это я не могу, потому что никаких контактов не было. Что касается предложений - в клуб тоже ничего не поступало. На данный момент никаких переговоров не ведётся, Батраков будет готовиться ко второй части сезона в составе "Локомотива", - сказал Кузьмичев "Советскому спорту".
Алексей Батраков является выпускником академии московского "Локомотива". В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 23 матча, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
На данный момент "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. Следующий матч клуба в РПЛ состоится 28 февраля против "Пари НН".
Агент Батракова - о зарубежных клубах: никаких контактов не было
Агент игрока "Локомотива" Алексея Батракова Владимир Кузьмичев высказался о слухах про возможный переход Батракова в зарубежный клуб.
Фото: ФК "Локомотив"