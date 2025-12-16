Силкин высказался о зарплатах легионеров в РПЛ

"Несправедливо, что иностранцы получают большие деньги по сравнению с врачами и учителями. Считаю, надо ввести ценз на иностранцев. Легионеры в наших клубах разного уровня. У "Краснодара" они из шкуры вон лезут и играют, а кто-то в других командах номер отбывает. Трех иностранцев было бы достаточно, больше и не надо", — сказал Силкин в беседе с "Советским спортом".
На данный момент клубы РПЛ могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, а одновременно использовать на поле — не более 8 легионеров. Со следующего сезона планируется постепенное ужесточение лимита на легионеров, и к сезону 2028/2029 клубы смогут заявлять не больше 10 иностранцев, а одновременно выпускать на поле можно будет не более 5 из них.
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин поделился мнением о том, какие зарплаты должны получать иностранные футболисты клубов Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"