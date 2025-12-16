Матчи Скрыть

Представитель Миранчука высказался о возможном уходе игрока из "Атланты"

Представитель полузащитника "Атланты Юнайтед" Алексея Миранчука Владимир Кузьмичев опроверг слухи о возможном уходе футболиста из клуба.
Фото: Getty Images
"Давно не общались с Лешей, но насколько знаю, никаких предпосылок, чтобы он поменял команду, пока точно нет. Информация, что якобы Леша чуть ли не выступил инициатором того, чтобы поменять команду, не соответствует действительности", - сказал Кузьмичев "Матч ТВ".

Алексей Миранчук является игроком "Атланты Юнайтед" с конца июля 2024 года. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 50 матчей, забил 11 голов и отдал 7 голевых передач. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата США "Атланта Юнайтед" завершила свое выступление на 29-м месте в турнирной таблице, набрав 28 очков.

