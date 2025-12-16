Церемония вручения наград FIFA The Best пройдет сегодня, 16 декабря, в Дохе, Катар. Начало — в 20:00 мск.
"У меня выбор между Харри Кейном и Килианом Мбаппе. Но если выбирать одного, я бы отдал Кейну — из уважения к карьере. Человек 10–15 лет забивал, играл на высоком уровне и только после перехода в «Баварию» выиграл титул. Лучший тренер — Луис Энрике, однозначно. Выиграл все", — передает слова Мостового "Советский спорт".
Заочно награду лучшему вратарю 2025 года от ФИФА получил страж ворот "Манчестер Сити" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. В прошлом сезоне итальянец выиграл с "ПСЖ" все национальные трофеи и Лигу чемпионов УЕФА.
Мостовой определился со своими фаворитами премии FIFA The Best
Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился мнением о том, кто заслужил награду The Best, вручаемую Международной федерацией футбола (ФИФА).
Фото: Телеграм-канал Александра Мостового