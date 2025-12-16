"Лучший игрок России в 2025 году - Сперцян. Если смотреть на россиян, то назову Батракова, Кисляка и Глушенкова. Но Сперцян для меня сильнее них. Это лучший игрок РПЛ. Эдуард - футболист без изъянов", - сказал Непомнящий Metaratings.
Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 25 матчей, забил 9 голов и отдал 13 голевых передач. Трансферная стоимость 25-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
На данный момент "Краснодар" находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков.
"Футболист без изъянов". Непомнящий назвал лучшего игрока РПЛ в 2025 году
Бывший тренер "Томи" Валерий Непомнящий назвал игрока "Краснодара" Эдуарда Сперцяна лучшим игроком РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"