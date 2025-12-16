Матчи Скрыть

Кубок Английской лиги

Новости
Кардифф Сити
23:00
ЧелсиНе начат

"Футболист без изъянов". Непомнящий назвал лучшего игрока РПЛ в 2025 году

Бывший тренер "Томи" Валерий Непомнящий назвал игрока "Краснодара" Эдуарда Сперцяна лучшим игроком РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Лучший игрок России в 2025 году - Сперцян. Если смотреть на россиян, то назову Батракова, Кисляка и Глушенкова. Но Сперцян для меня сильнее них. Это лучший игрок РПЛ. Эдуард - футболист без изъянов", - сказал Непомнящий Metaratings.

Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 25 матчей, забил 9 голов и отдал 13 голевых передач. Трансферная стоимость 25-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

На данный момент "Краснодар" находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится