"Эракович остается в "Зените" или есть шанс, что он уйдет? Не знаю, но думаю, что нет. Он сейчас в отпуске", - сказал Павлович "РБ Спорту".
Ранее в СМИ появилась информация, что Страхинья Эракович может покинуть "Зенит".
Сербский защитник стал игроком петербургского клуба в конце июля 2023 года. В текущем сезоне футболист провел за сине-бело-голубых 19 матчей и отдал 1 голевую передачу. Соглашение с Эраковичем действует до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллиона евро.
Агент Эраковича прокомментировал слухи об уходе игрока из "Зенита"
Агент игрока "Зенита" Страхиньи Эраковича Зоран Павлович высказался о слухах об уходе футболиста из клуба.
Фото: ФК "Зенит"