Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Брайтон
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
1 - 1 1 1
БернлиЗавершен
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Кельн
0 - 1 0 1
УнионЗавершен
Штутгарт
0 - 0 0 0
ХоффенхаймЗавершен
Вольфсбург
3 - 4 3 4
ФрайбургЗавершен
Аугсбург
0 - 0 0 0
ВердерЗавершен

Агент Эраковича прокомментировал слухи об уходе игрока из "Зенита"

Агент игрока "Зенита" Страхиньи Эраковича Зоран Павлович высказался о слухах об уходе футболиста из клуба.
"Эракович остается в "Зените" или есть шанс, что он уйдет? Не знаю, но думаю, что нет. Он сейчас в отпуске", - сказал Павлович "РБ Спорту".

Ранее в СМИ появилась информация, что Страхинья Эракович может покинуть "Зенит".

Сербский защитник стал игроком петербургского клуба в конце июля 2023 года. В текущем сезоне футболист провел за сине-бело-голубых 19 матчей и отдал 1 голевую передачу. Соглашение с Эраковичем действует до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллиона евро.

