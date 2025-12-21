Баранник: пусть Чалов дальше играет в ПАОКе

"Пусть Федя дальше играет в ПАОКе и доставляет удовольствие греческим болельщикам (смеётся)", - сказал Баранник "Советскому спорту".
Ранее в СМИ появилась информация, что ПАОК предложил "Зениту" обмен Федора Чалова на Страхинью Эраковича.
Российский футболист выступает в составе греческого клуба с начала августа 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел 22 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5,5 миллиона евро.
Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Баранник высказался о возможном обмене Федора Чалова на Страхинью Эраковича.
Фото: ФК ПАОК