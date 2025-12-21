Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 3 0 3
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Сассуоло
0 - 0 0 0
Торино2 тайм
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Санкт-Паули1 тайм
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

Баранник: пусть Чалов дальше играет в ПАОКе

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Баранник высказался о возможном обмене Федора Чалова на Страхинью Эраковича.
Фото: ФК ПАОК
"Пусть Федя дальше играет в ПАОКе и доставляет удовольствие греческим болельщикам (смеётся)", - сказал Баранник "Советскому спорту".

Ранее в СМИ появилась информация, что ПАОК предложил "Зениту" обмен Федора Чалова на Страхинью Эраковича.

Российский футболист выступает в составе греческого клуба с начала августа 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел 22 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5,5 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится