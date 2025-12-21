"Топ-клубы Ла Лиги интересуются Алексеем Батраковым? Не слышал о реальном интересе, честно говоря. Не исключаю, что испанские клубы могут следить за российскими футболистами, но серьезные трансферы пока, думаю, маловероятны. Не знаю, сможет ли он заиграть в Ла Лиге, но статистика у него великолепная", - сказал Эспина "РБ Спорту".
Ранее в СМИ появилась информация, что клубы из испанского чемпионата проявляют интерес к футболисту.
Алексей Батраков является воспитанником академии "Локомотива". В текущем сезоне за "железнодорожников" атакующий полузащитник провел 23 матча, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение с российским футболистом действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока составляет 25 миллионов евро по версии интернет-портала Transfermarkt.
Испанский журналист рассказал, интересуются ли Батраковым клубы Ла Лиги
Испанский журналист Хосе Антонио Эспина высказался о футболисте "Локомотива" Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"