Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
2 - 1 2 1
Манчестер Юнайтед2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 3 0 3
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
0 - 2 0 2
БарселонаЗавершен
Эльче
1 - 0 1 0
Райо Вальекано1 тайм
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Сассуоло
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Фиорентина
3 - 0 3 0
Удинезе1 тайм
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Хайденхайм
0 - 2 0 2
Бавария2 тайм

Испанский журналист рассказал, интересуются ли Батраковым клубы Ла Лиги

Испанский журналист Хосе Антонио Эспина высказался о футболисте "Локомотива" Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"
"Топ-клубы Ла Лиги интересуются Алексеем Батраковым? Не слышал о реальном интересе, честно говоря. Не исключаю, что испанские клубы могут следить за российскими футболистами, но серьезные трансферы пока, думаю, маловероятны. Не знаю, сможет ли он заиграть в Ла Лиге, но статистика у него великолепная", - сказал Эспина "РБ Спорту".

Ранее в СМИ появилась информация, что клубы из испанского чемпионата проявляют интерес к футболисту.

Алексей Батраков является воспитанником академии "Локомотива". В текущем сезоне за "железнодорожников" атакующий полузащитник провел 23 матча, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение с российским футболистом действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока составляет 25 миллионов евро по версии интернет-портала Transfermarkt.

