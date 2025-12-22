Матчи Скрыть

Батраков сомневается, что интрига в РПЛ связана с проблемами "Зенита"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков прокомментировал высокую конкуренцию в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
Футболист отметил, что не стал бы связывать напряженную борьбу за лидерство исключительно с возможным спадом "Зенита".

По мнению Батракова, более логично рассматривать происходящее как общий рост уровня команд чемпионата, а не искать причины только в результатах петербургского клуба. Он подчеркнул, что такой расклад делает турнир более зрелищным и интересным для болельщиков.

- А это точно "Зенит" ослабел? Или остальные команды повысили свой класс? Почему мы отталкиваемся от "Зенита", а не от других команд? - цитирует Батракова "СЭ".

После 18 туров "Локомотив" набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата на данный момент является "Краснодар", в активе которого 40 баллов. "Зенит" с 39 баллами идёт на втором месте.

