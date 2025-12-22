Матчи Скрыть

Батраков рассказал, почему "Локомотив" мог идти выше в таблице

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков поделился оценкой выступления команды в текущем сезоне чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"
Футболист отметил, что положение железнодорожников в турнирной таблице можно назвать положительным, однако команда вправе рассчитывать на более высокий результат.

По словам Батракова, нахождение в тройке лидеров по итогам первой части сезона выглядит достойно, но потерянные очки в ряде матчей не позволяют быть полностью удовлетворенными турнирным положением.

- Неплохо, но можно лучше. Некоторые "свои" очки отдали. Если бы такого не произошло, то таблица выглядела бы совершенно иначе, — цитирует Батракова "СЭ".

После 18 туров "Локомотив" набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, продолжая борьбу за лидирующие позиции в чемпионате. РПЛ на данный момент находится на паузе - сезон продолжится в конце февраля.

