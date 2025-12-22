Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Фулхэм
23:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
23:00
ЭспаньолНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
БолоньяНе начат

Ташуев назвал невыгодной для ЦСКА сделку по Дивееву

Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал информацию о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на форварда "Зенита" Лусиано Гонду.
Фото: ПФК ЦСКА
Специалист скептически отнесся к подобному варианту и заявил, что такая сделка не принесет пользы армейскому клубу.

По мнению Ташуева, Дивеев является ключевой фигурой в структуре игры ЦСКА, а потеря центрального защитника подобного уровня может серьезно отразиться на балансе команды. Тренер также подчеркнул, что обмены лидеров на игроков другого амплуа выглядят сомнительным решением.

- Не понимаю, зачем менять статусного центрального защитника на такого игрока. Для ЦСКА это, на мой взгляд, невыгодный вариант. Центральный защитник - это основа команды. Я вообще не понимаю смысла таких обменов, - цитирует Ташуева "Советский спорт".

В текущем сезоне Дивеев провел за ЦСКА 19 матчей и отметился тремя забитыми мячами. Лусиано, в свою очередь, принял участие в 22 поединках за "Зенит", записав на свой счет два гола и два ассиста.

В чемпионате России после 18 туров лидирует "Краснодар", у которого в активе 40 баллов. В тройку также входят "Зенит" и "Локомотив", набравшие 39 и 37 очков соответственно.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится