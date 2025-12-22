Матчи Скрыть

Бразильские клубы нацелились на защитника ЦСКА

Защитник ЦСКА Жоао Виктор может продолжить карьеру на родине.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации Palco De Esporte, интерес к бразильскому футболисту проявляют сразу несколько клубов Серии А. Сообщается, что в числе претендентов на игрока находятся "Сантос", "Гремио" и несколько других команд. Источник отмечает, что вариант с возвращением в Бразилию рассматривается уже в ближайшей перспективе.

Жоао Виктор пополнил состав ЦСКА перед стартом сезона-2025/2026. По данным СМИ, сумма трансфера составила около 4,5 миллиона евро.

В первой части сезона бразилец провел 14 матчей за красно-синих, однако результативными действиями не отметился.

