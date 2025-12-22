Тикнизян отметил интеллект и устойчивость Батракова

По словам футболиста, молодой хавбек выделяется не только игровыми качествами, но и зрелым мышлением, которое редко встречается в таком возрасте.
Тикнизян подчеркнул, что Батраков демонстрирует уверенность и стабильность, а его подход к игре говорит о высоком уровне психологической готовности.
- Если Леша так продолжит, то с ним все будет хорошо. Несмотря на то, что он очень юного возраста, он не по годам умный и психологически устойчивый, - поделился Тикнизян в беседе с Нобелем Арустамяном.
В текущем сезоне Батраков принял участие в 23 матчах "Локомотива" во всех турнирах, отметившись 15 забитыми мячами и шестью ассистами на партнёров. По итогам первой части сезона РПЛ "железнодорожники" занимают третье место в турнирной таблице.
Игрок "Црвены Звезды" Наир Тикнизян поделился мнением о полузащитнике "Локомотива" Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"