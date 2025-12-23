"Думаю, в первой части чемпионата лучший игрок — это Батраков. Он сейчас уверенно играет, у него много голов", - приводит слова Шунина "Матч ТВ".
На счету Алексея Батракова в текущем сезоне 17 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, 11 забитых мячей и 6 голевых передач. На данный момент полузащитник является лучшим бомбардиром чемпионата России.
После 18 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ с 37 набранными очками в своем активе.
Шунин назвал лучшего футболиста первой части сезона РПЛ
Экс-голкипер "Динамо" Антон Шунин назвал лучшего футболиста первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"