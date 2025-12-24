"Футболист не имеет права на такие высказывания". Гершкович - о словах Макарова

"Футболист не имеет права на такие высказывания. Надо думать о будущем, потому что такой посыл вряд ли понравится кому-то из тренеров. Я желаю ему немножко успокоиться, не горячиться, жизнь покажет", - цитирует Гершковича "Матч ТВ".
После матча 18 тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" - "Динамо" (1:1) полузащитник бело-голубых Денис Макаров заявил, что попросит клуб отпустить его из команды, если Ролан Гусев останется на посту главного тренера.
Вчера, 23 декабря, столичное "Динамо" объявило о назначении Гусева на пост главного тренера до конца сезона-2025/26. По итогам 18 сыгранных туров бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ с 21 набранным очком в своем активе.
Член консультативного совета московского "Динамо" Михаил Гершкович прокомментировал слова Дениса Макарова, который заявил, что хочет покинуть стан бело-голубых.
