Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, близкий к "Балтике". Отмечается, что к 24-летнему полузащитнику провялют интерес московский "Локомотив" и "Краснодар". Однако Петров принял решение остаться в калининградской команде до конца текущего сезона.
Петров играет в "Балтике" с января 2025-го. В текущем сезоне он вышел на поле в 16 матчах за клуб, в которых записал на свой счет 4 гола и 3 результативные передачи. Его действующее трудовое соглашение с "Балтикой" истекает в июне 2029 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в 1,5 миллиона евро.
"Балтика" ушла на зимнюю паузу в РПЛ на пятом месте, набрав 35 очков в 18-ти турах. "Краснодар" лидирует с 40 очками. "Локомотив" замыкает тройку лидеров (37 очков).
Петров останется в "Балтике", несмотря на интерес "Локо" и "Краснодара" – источник
Фото: ФК "Балтика"