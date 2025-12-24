Спортдиректор "Енисея": сейчас обсуждается должность Тарханова в структуре команды

"Мы хотим, чтобы Александр Федорович работал в структуре "Енисея", в академии команды. Сейчас обсуждается его конкретная должность. Планируется, что он войдет в систему академии клуба", — приводит слова Комкова "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что новым главным тренером "Енисея" стал Сергей Ташуев. Он занял место Андрея Тихонова, который был уволен 9 декабря. До этого Ташуев последний раз занимал аналогичную должность в "Ахмате", но покинул команду в мае 2025 года.
70-летний Тарханов ранее тренировал ЦСКА, вместе с которым занял пятое место в чемпионате России в 1996 году. Также на его счету пятые места с "Крыльями Советов" в 2001-м и 2002-м. Ранее специалист возглавлял основной состав "Енисея" в 2020 году.
Фото: РИА Новости