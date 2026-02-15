Семак рассказал об адаптации в "Зените" новичка Дурана

"Дуран только начинает заниматься в общей группе, провел в ней полторы тренировки. Но мнение о нем осталось таким же, как и при подписании договора аренды — игрок очень талантливый, перспективный.
Надеемся, он наберет необходимые кондиции и поможет нам. Конечно, его надо узнать поближе. В том числе при игре в полных составах", — отметил Семак в беседе с "Матч ТВ".
Джон Дуран перешел в "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" на правах аренды за 2,75 млн евро. Срок действия арендного соглашения игрока рассчитан до конца сезона 2025/2026. Портал Transfermarkt оценивает Дурана в 32 млн евро.
Первую часть сезона колумбиец провел в аренде в турецком "Фенербахче" (21 матч, 5 голов, 3 ассиста).