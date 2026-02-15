Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 0 0 0
Енисей1 тайм
Сочи
16:00
РодинаНе начат
Рубин
16:30
ПахтакорНе начат
Сочи
18:00
РодинаНе начат

Семак рассказал об адаптации в "Зените" новичка Дурана

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, как проходит адаптация в коллективе колумбийского нападающего Джона Дурана.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Семака, игрока еще предстоит узнать поближе.

"Дуран только начинает заниматься в общей группе, провел в ней полторы тренировки. Но мнение о нем осталось таким же, как и при подписании договора аренды — игрок очень талантливый, перспективный.

Надеемся, он наберет необходимые кондиции и поможет нам. Конечно, его надо узнать поближе. В том числе при игре в полных составах", — отметил Семак в беседе с "Матч ТВ".

Джон Дуран перешел в "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" на правах аренды за 2,75 млн евро. Срок действия арендного соглашения игрока рассчитан до конца сезона 2025/2026. Портал Transfermarkt оценивает Дурана в 32 млн евро.

Первую часть сезона колумбиец провел в аренде в турецком "Фенербахче" (21 матч, 5 голов, 3 ассиста).

