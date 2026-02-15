Матчи Скрыть

Голкипер "Ахмата" поделился впечатлениями от сборов под руководством Черчесова

Голкипер "Ахмата" Гиорги Шелия поделился впечатлениями от зимних сборов под руководством Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Ахмат"
По словам Шелии, зимние сборы - тяжелые, команда продолжает готовиться к возобновлению сезона.

- На сборах с Черчесовым были какие-то моменты, которые у нас впервые, долгие сборы зимой тяжёлые.

Работа была сложной, но мы её проделали, слава богу, все здоровы. По чуть-чуть будем готовиться к возобновлению чемпионата, - цитирует Шелию "Чемпионат".

Станислав Черчесов стал главным тренером грозненского "Ахмата" в августе прошлого года, сменив на этом посту Александра Сторожука.

По итогам 18 сыгранных туров грозненцы занимают восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе. В 19 туре Российской Премьер-Лиги команда Станислава Черчесова примет на домашнем стадионе ЦСКА, который располагается на четвертой строчке в таблице с 36 баллами.

