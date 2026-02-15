Голкипер "Ахмата" поделился впечатлениями от сборов под руководством Черчесова

- На сборах с Черчесовым были какие-то моменты, которые у нас впервые, долгие сборы зимой тяжёлые.
Работа была сложной, но мы её проделали, слава богу, все здоровы. По чуть-чуть будем готовиться к возобновлению чемпионата, - цитирует Шелию "Чемпионат".
Станислав Черчесов стал главным тренером грозненского "Ахмата" в августе прошлого года, сменив на этом посту Александра Сторожука.
По итогам 18 сыгранных туров грозненцы занимают восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе. В 19 туре Российской Премьер-Лиги команда Станислава Черчесова примет на домашнем стадионе ЦСКА, который располагается на четвертой строчке в таблице с 36 баллами.