"Бавария" проявляет интерес к нигерийскому нападающему — источник

Мюнхенская "Бавария" заинтересована в услугах форварда турецкого "Галатасарая".
По данным журналиста Экрема Конура, немецкий клуб намерен заполучить нигерийца Виктора Осимхена.

Футболист выступает за "Галатасарай" с сентября 2024 года. В составе турецкого клуба нападающий на данный момент провел 63 матча, забил 52 матча и отдал 11 результативных передач. В сезоне 2025/2026 на счету Осимхена в данный момент — 22 игры, 15 голов и 3 ассиста.

Контракт Виктора с "Галатасараем" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 75 млн евро.

На данный момент в заявке "Баварии" есть два номинальных центрфорварда — англичанин Харри Кейн (35 матчей, 41 гол, 5 ассистов в сезоне 2025/2026) и арендованный у "Челси" ямаец Николас Джексон (22 игры, 5 забитых мячей, 1 голевая передача).

