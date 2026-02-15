Матчи Скрыть

Стало известно, сколько матчей планирует провести "Зенит" на третьем сборе

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о планах на третий зимний сбор.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Семака, "Зенит" на третьем сборе намерен провести два товарищеских матча, один из которых будет в открытом режиме.

- Планируем сыграть два матча — один в открытом режиме, другой в закрытом.

Посмотрим, насколько это получится. Остальное время будем тренироваться, - приводит слова Семака "Матч ТВ".

Напомним, что петербургский "Зенит" занял последнее, четвертое место на Зимнем кубке РПЛ, в котором также участвовали "Краснодар", ЦСКА и столичное "Динамо". Третий сбор сине-бело-голубых состоится в Дубае и продлится до 25 февраля.

По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 набранными очками в своем активе.

