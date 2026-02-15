Стало известно, сколько матчей планирует провести "Зенит" на третьем сборе

- Планируем сыграть два матча — один в открытом режиме, другой в закрытом.
Посмотрим, насколько это получится. Остальное время будем тренироваться, - приводит слова Семака "Матч ТВ".
Напомним, что петербургский "Зенит" занял последнее, четвертое место на Зимнем кубке РПЛ, в котором также участвовали "Краснодар", ЦСКА и столичное "Динамо". Третий сбор сине-бело-голубых состоится в Дубае и продлится до 25 февраля.
По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 набранными очками в своем активе.