"Палмейрас" готов подписать защитника "Зенита" — источник

Как сообщает TV Esp?rito de Porco в социальной сети X, бразильский клуб заинтересован в услугах Нино. "Палмейрас" уже готовит официальное предложение по трансферу Нино в размере 14 млн евро.
Марсилио Флоренсио Мота Фильо или "Нино" перешел в "Зенит" в январе 2024 года из бразильского "Флуминенсе". Трансфер игрока обошелся питерцам в 5 млн евро. Нино провел за "Зенит" 68 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Контракт игрока с российским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 10 млн евро.
Фото: ФК "Зенит"