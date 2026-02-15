Новичок "Ахмата" Валойс рассказал, почему решил перейти в российский клуб

"Приехать в Россию было нашим совместным решением с агентом. Мы посчитали "Ахмат" подходящим местом для моего дальнейшего роста как футболиста.
Я буду работать изо всех сил, чтобы оправдать доверие. Мне хочется принести как можно больше пользы своей новой команде", — отметил Валойс в разговоре с "Чемпионатом".
Йошан Валойс перешел в "Ахмат" из "Депортиво Пасто" 25 января за 1 млн евро. Контракт колумбийца с грозненским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 900 тыс. евро.
За "Ахмат" Валойс будет выступать под 16 номером.