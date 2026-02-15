Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
Сочи
16:00
РодинаНе начат
Рубин
16:30
ПахтакорНе начат
Сочи
18:00
РодинаНе начат

В махачкалинском "Динамо" высказались о работе команды с Евсеевым

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о работе с Вадимом Евсеевым на зимних сборах.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По словам Газизова, команда нормально восприняла новые требования тренерского штаба.

- Команда нормально приняла новые требования, все в рабочем процессе. Мне кажется, наша игра меняется, играем по-другому, но все покажет сезон.

Сборы это одно, а официальные матчи — совсем другое, - приводит слова Газизова "РБ Спорт".

Напомним, что в декабре махачкалинское "Динамо" объявило об уходе Хасанби Биджиева в отставку с поста главного тренера. В конце декабря команду возглавил Вадим Евсеев, который в текущем сезоне занимал аналогичный пост в "Черноморце".

По итогам 18 сыгранных туров махачкалинцы занимают 13 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 15 набранными очками в своем активе. В 19 туре чемпионата России "Динамо" сыграет на домашнем стадионе с казанским "Рубином".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится