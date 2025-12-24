Агент Муминов: в ЦСКА мечтают о центре поля Баринов, Обляков и Кисляк

"Было много аргументов. Тогда ещё был травмирован Вильягра. Но важнее, что на встрече прозвучало следующее: в ЦСКА мечтают о центре поля Баринов, Обляков и Кисляк. Они считают, что это чемпионская история", – приводит слова Муминова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов не будет продлевать трудовое соглашение с клубом и может перейти в ЦСКА. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца текущего сезона.
Баринов является воспитанником академии красно-зеленых и выступает в основном составе с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 24 встречи во всех турнирах, в которых забил 3 года и отдал 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 9 миллионов евро.
Фото: ФК "Локомотив"