Тарханов рассказал, сможет ли "Динамо" с Гусевым побороться за Кубок России

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о наставнике "Динамо" Ролане Гусеве.
Фото: ФК "Динамо"
"Правильно, что "Динамо" дало шанс Гусеву. Он свой, динамовец. Опыт у него достаточно большой: много работал вторым тренером, был и.о. после ухода Лички. С Роланом "Динамо" сможет побороться за Кубок России. Многое зависит от подготовки с января по март, от построения игры", - сказал Тарханов Metaratings.

Вчера, 23 декабря, Ролан Гусев был назначен главным тренером московского "Динамо". Ранее он занимал пост исполняющего обязанности наставника клуба.

Бело-голубые находятся на стадии полуфинала Пути РПЛ Кубка России. "Динамо" встретится со "Спартаком" 3 марта в рамках этого турнира. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

На данный момент команда занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти матчах.

