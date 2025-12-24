"Оренбург" возьмет парагвайского футболиста в аренду с опцией выкупа за 1,3 миллиона евро. Он должен прилететь в Москву на медобследование в январе.
Алексис Кантеро выступает в составе парагвайской "Олимпии" с начала июля 2025 года. Всего за клуб левый защитник провел 16 матчей, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.
Кантеро провел 3 матча в составе сборной Парагвая, результативными действиями не отметился.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
Защитник сборной Парагвая переходит в "Оренбург" - источник
Фото: ФК "Оренбург"