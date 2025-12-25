Агент Ракова считает, что нападающий не нужен Галактионову в "Локомотиве"

"Нам кажется, что Вадим не вписывается в стилистику Галактионова. В беседах тренер говорил, что хотел бы видеть на этой позиции более зрелого футболиста. К тому же, у него есть игрок сборной России Пиняев, есть также Бакаев и Руденко. У них хорошая статистика", - цитирует Кузьмичева "Чемпионат".
Летом текущего года Вадим Раков перешел из московского "Локомотива" в самарские "Крылья Советов" на правах аренды. За самарцев нападающий провел во всех турнирах 11 матчей и отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего форварда в 3 миллиона евро. На данный момент футболист восстанавливается после травмы.
Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы нападающего "Локомотива" Вадима Ракова, выступающего на правах аренды за "Крылья Советов", высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Крылья Советов"