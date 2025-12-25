"Зенит" делает всё, чтобы обескровить соперника". Угаров - о возможном обмене Дивеева

"Со стороны "Зенита" здесь всё понятно. Логика в этом решении есть, поскольку в команде перебор нападающих. Нужно от кого-то избавляться. Это должен быть либо Лусиано, либо Соболев. Но Соболева возьмёт только команда из Первой лиги… Надо спросить Ташуева, может он его сейчас в "Енисей" пригласит.
Сейчас "Зенит" делает всё, чтобы обескровить соперника. В своё время команда уже шла по этому пути. Мы помним, как однажды петербуржцы забрали из "Рубина" Александра Бухарова, а потом Сергея Семака", - цитирует Угарова "Советский Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев перейдет в "Зенит", а петербуржцы отдадут красно-синим форварда Лусиано Гонду с доплатой. Сообщалось, что оба футболиста согласны на обмен и сделка должна состояться в зимнее трансферное окно.
Игорь Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года - центральный защитник провел за "армейцев" во всех турнирах 203 матча и записал на свой счет 20 забитых мячей и 5 голевых передач. На счету футболиста 19 матчей в составе сборной России.
Лусиано Гонду перешел в петербургский "Зенит" летом 2024 года. Аргентинец принял участие в 51 матче в составе петербуржцев во всех турнирах и отметился 13+3 баллами по системе "гол+пас". В текущем сезоне нападающий не смог отметиться результативными действиями в рамках чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА