Матчи Скрыть

Булыкин назвал игрока ЦСКА лучшим защитником РПЛ в 2025 году

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о лучшем защитнике чемпионата России по итогам 2025 года.
Фото: ПФК ЦСКА
По его словам, наиболее ярко на этой позиции себя проявил футболист московского ЦСКА Мойзес. Эксперт отметил, что бразильский защитник выделяется не только игровыми качествами, но и характером, настроем и уровнем самоотдачи, несмотря на отдельные спорные моменты в его игре.

- Я бы назвал лучшим Мойзеса. Хоть он иногда чудил, был жестким, получал красные карточки, но цепкий, хорошо играет сзади, помогает. Отмечу его настрой и мотивацию. По самоотдаче, борьбе и настрою он выделяется, - передаёт слова Булыкина "Советский спорт".

В текущем сезоне 30-летний защитник провел за ЦСКА 23 матча во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя ассистами на партнёров.

ЦСКА после 18 туров чемпионата России имеет в активе 36 баллов и идёт четвёртым в таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится