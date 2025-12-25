По его словам, наиболее ярко на этой позиции себя проявил футболист московского ЦСКА Мойзес. Эксперт отметил, что бразильский защитник выделяется не только игровыми качествами, но и характером, настроем и уровнем самоотдачи, несмотря на отдельные спорные моменты в его игре.
- Я бы назвал лучшим Мойзеса. Хоть он иногда чудил, был жестким, получал красные карточки, но цепкий, хорошо играет сзади, помогает. Отмечу его настрой и мотивацию. По самоотдаче, борьбе и настрою он выделяется, - передаёт слова Булыкина "Советский спорт".
В текущем сезоне 30-летний защитник провел за ЦСКА 23 матча во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя ассистами на партнёров.
ЦСКА после 18 туров чемпионата России имеет в активе 36 баллов и идёт четвёртым в таблице.
Булыкин назвал игрока ЦСКА лучшим защитником РПЛ в 2025 году
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о лучшем защитнике чемпионата России по итогам 2025 года.
Фото: ПФК ЦСКА